"Мне нравится быть аутсайдером": Дюбуа - о бое с Усиком

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа высказался о поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории Александром Усиком.

По словам спортсмена, он рад, что его считают аутсайдером титульного боя.

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"На меня не оказывается давления и это хорошо. Я просто знаю, что должен пойти туда и драться. Букмекеры составляют эти рейтинги. Он фаворит, мы уже давно все это знаем. Так что на меня нет никакого давления.

Все ясно и понятно, путь свободен. Вокруг меня не слишком много шума, не слишком много голосов. Никто меня не тянет на какие-то съемки или интервью. В любом случае я не обращаю на все это внимания. Это не имеет значения и могу сказать, что хорошо быть аутсайдером. Это то, что мне нравится", - приводит слова Дюбуа Boxing Scene.

Напомним, Усик и Дюбуа подерутся 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что украинец назвал единственное сходство между Дюбуа и Джошуа.

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