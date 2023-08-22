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"Нужно запугать его": Дюбуа оценил шансы на победу над Усиком решением судей

Британец имеет четкий план на поединок.
Сегодня, 08:23
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель титула WBA Regular в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории Александра Усика.

По словам британца, он понимает, что у него нет шансов победить украинца решением судей.

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"Конечно, это то, что все говорят. Поэтому нужно добиться досрочной победы. У моего соперника любительский стиль. Это работа ног и еще много чего другого. В этом нет секрета. Поэтому я должен пойти туда и устроить жесткий бой. Нужно запугать его. Это то, что я собираюсь сделать.

Нужно наносить много ударов. По рукам, плечам, голове, всему, что выше талии. Я уже в боевом режиме. В ночь боя все это будет иметь значение", - приводит слова Дюбуа Boxing News 24/7.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Усика помогает Дюбуа перед боем с украинцем.

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