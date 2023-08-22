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"Будет приятно увидеть победу": Джошуа признался, кого собирается поддерживать в бою Усик - Дюбуа

Дважды битый украинцем британец раскрыл свои предпочтения.
Сегодня, 18:45
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

По словам британского боксера, он хотел бы увидеть победу своего соотечественника в этом поединке.

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"Я очень уважаю Усика, мне он очень нравится. Я знаю, как тяжело работает этот парень. Его успех пришел не через удачу, он пришел благодаря упорному труду. Но будет приятно увидеть победу Дюбуа. Ради его отца. Я думаю, что для них это мечта.

Вы знаете, что я имею в виду, и все, через что он прошел. Это будет как момент Фрэнка Бруно, если вы понимаете, что я имею в виду.

Да, я даю шанс Дюбуа в этом бою. Если Усик пропустит мощный удар, все может закончиться. Это супертяжелый вес, здесь вы имеете дело с серьезными, тяжелыми ударами, и поэтому я даю Дюбуа шанс панчера", - сказал Джошуа в комментарии iFL TV.

Ранее Александр Усик объяснил, зачем ему бой с Тайсоном Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Даниэль Дюбуа

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