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"Не сильно горит желанием": Усик объяснил, зачем ему бой с Фьюри

Украинец назвал роль бокса в своей жизни.
Сегодня, 14:52
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, ему нужен пояс британца, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

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"Мне нужен бой с Тайсоном Фьюри. У него есть пояс WBC. Если взять мои три и его один - вместе это четыре. И это абсолют в хэвивейте. Мне нужен поединок с ним и возможность стать абсолютным чемпионом мира. Я думаю, что ему тоже нужна эта возможность, но он как-то не сильно горит этим желанием.

Меня интересует спортивная и историческая составляющая этого. Понятно, что в этом будет присутствовать и финансовая составляющая, потому что это профессиональный спорт, шоу. Но для меня это спорт, спортивные достижения, к которым я иду. 1 апреля был 21 год, как я в боксе вообще. В 15 лет я пошел в бокс, и 1 апреля был 21 год, как я в боксе. Я пошутил, пошел на бокс, и эта шутка продолжается уже 21 год. Такая себе, если честно, шутеечка", - сказал Усик в фильме Усик - Джошуа. Мистецтво боксу.

Ранее сообщалось, что Усик похвастался формой перед поединком с Дюбуа.

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