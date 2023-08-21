За неделю до боя: Усик похвастался формой перед поединком с Дюбуа
Украинец набрал отличную физическую форму.
Обладатель титулов WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к бою против регулярного чемпиона мира по версии WBA Даниэля Дюбуа.
Украинский боксер опубликовал пост в Instagram Усик. Спортсмен показал свою физическую готовность.
Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что украинский боксер потерял резко вес из-за войны.
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