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"Происходил ад": Усик потерял резко вес из-за войны

Украинский боксер тренировался упорно, чтобы вернуть физическую форму.
Сегодня, 12:10
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о том, как перенес начало войны Украины против россии.

По словам боксера, в первый месяц он потерял 10 килограммов, которые потом с трудом восстанавливал.

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"Минус 10 у меня было. Я не помню, когда весил 91 килограмм. Даже 90 кг меня было. Все мысли были о том, что происходит. В этот первый месяц происходил такой ад. Да, та качественная мышечная масса, которую я набирал перед первым боем, прямо вся в минус. Было тяжеловато все это восстанавливать.

Первые два-три месяца мы потратили только на восстановление веса, чтобы правильно его набрать, сделать рабочие мышцы, потому что я прямо максимально был худым, такой дрыщ-дрыщ", - отметил Усик в фильме Усик - Джошуа. Мистецтво боксу.

Ранее сообщалось, что Усик провел заключительную спарринг-сессию перед боем с Дюбуа.

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