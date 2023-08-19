Усик провел заключительную спарринг-сессию перед боем с Дюбуа

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в ближайшем бою встретится в ринге с обязательным претендентом, регулярным чемпионом по версии WBA Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Боксерское шоу состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

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Сейчас украинский чемпион находится в тренировочном лагере, где завершил один из этапов подготовки к бою. Как сообщила промоутерская компания K2 Promotions, накануне Усик провел финальную спарринг-сессию.

Ранее сообщалось, что Усика и Дюбуа рассудит в ринге рефери, работавший на реванше украинца с Энтони Джошуа.

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