iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Зажигательные танцы: Усик показал, как развлекается во время подготовки к бою с Дюбуа

Украинский чемпион выйдет в ринг против обязательного претендента 26 августа.
Сегодня, 13:45
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в своем ближайшем бою проведет защиту против обязательного претендента, регулярного чемпиона по версии WBA Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Боксерское шоу состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Читай также: Александр Усик - Даниэль Дюбуа: где смотреть бой 26.08.2023

Сейчас Усик находится на заключительном этапе подготовки к будущему противостоянию. Украинский чемпион показал забавное видео, продемонстрировав, как можно развлечься в перерывах между тренировками в лагере. Усик в компании с другим украинским боксером Дмитрием Митрофановым устроили зажигательные танцы.

Стоит напомнить, что Митрофанов подерется в андеркарде поединка Усик - Дюбуа. Соперником украинца станет британец Хамза Шираз.

Ранее промоутер назвал имя следующего соперника Усика в случае победы над Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Есть несколько сюрпризов": Дюбуа пригрозил, что готов удивить в бою с Усиком "Есть несколько сюрпризов": Дюбуа пригрозил, что готов удивить в бою с Усиком
"Огромная возможность": Промоутер Дюбуа оценил значимость боя с Усиком "Огромная возможность": Промоутер Дюбуа оценил значимость боя с Усиком
УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона
"Не вижу смысла в рубке": Промоутер объяснил, за счет чего Джошуа может одолеть Уайлдера "Не вижу смысла в рубке": Промоутер объяснил, за счет чего Джошуа может одолеть Уайлдера
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа16:22
УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона
Бокс16:12
"Не вижу смысла в рубке": Промоутер объяснил, за счет чего Джошуа может одолеть Уайлдера
Европа15:58
УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока года
Европа15:38
"Чувствует себя очень хорошо": Тренер Арсенала сообщил, когда Зинченко вернется после травмы
Европа15:30
Экс-хавбек Арсенала вернулся в родной клуб
Лига Европы15:10
Днепр-1 - Славия: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Европа15:08
Интер может перехватить игрока у МЮ
Европа15:00
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа14:50
Ювентус представил третий комплект формы угольного цвета
Другие14:45
ХИТ - Кардинал Ровно: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK