Зажигательные танцы: Усик показал, как развлекается во время подготовки к бою с Дюбуа

Украинский чемпион выйдет в ринг против обязательного претендента 26 августа.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в своем ближайшем бою проведет защиту против обязательного претендента, регулярного чемпиона по версии WBA Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Боксерское шоу состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

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Сейчас Усик находится на заключительном этапе подготовки к будущему противостоянию. Украинский чемпион показал забавное видео, продемонстрировав, как можно развлечься в перерывах между тренировками в лагере. Усик в компании с другим украинским боксером Дмитрием Митрофановым устроили зажигательные танцы.

Стоит напомнить, что Митрофанов подерется в андеркарде поединка Усик - Дюбуа. Соперником украинца станет британец Хамза Шираз.

Ранее промоутер назвал имя следующего соперника Усика в случае победы над Дюбуа.

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