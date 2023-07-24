Митрофанов сразится за титул WBC в среднем весе в андеркарде боя Усик - Дюбуа

Сразу три украинских боксера выйдут на ринг в один и тот же вечер.

Чемпион Востока по версии WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО) встретится с Хамзой Ширазом (17-0-0, 13 КО) в поединке за титул чемпиона WBC Silver, которым владеет британец, сообщает K2 Promotions.

Отмечается, что данный поединок состоится в андеркарде боя за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Вечер бокса пройдет во Вроцлаве (Польша) 26 августа.

Для Митрофанова этот бой станет уже 15-м на профессиональном ринге. Стоит отметить, что предыдущий поединок 33-летний украинец провел также в Польше - в апреле этого года в Згожелеце он единогласным решением судей победил венесуэльца Хуана Карлоса Родригеза, третий раз защитив титул WBO Oriental.

Напомним, что в андеркарде боя Усик - Дюбуа, помимо Митрофанова, выступит еще один украинский боксер Денис Беринчик, которому будет противостоять Энтони Йигит из Швеции.

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