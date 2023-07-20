Беринчик проведет бой в андеркарде Усик – Дюбуа

Украинский чемпион WBO International по легкому весу Денис Беринчик (17-0, 9 КО) проведет бой в рамках вечера бокса с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Беринчик выйдет в ринг со шведским боксером Энтони Йигитом (27-3-1, 10 КО).

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Отметим, что вечер бокса пройдет 26 августа во Вроцлаве.

В своем последнем бою в декабре 2022 года Беринчик одержал победу единогласным решением судей над французом Иваном Менди и завоевал тот самый титул EBU, который после освободил.

Ранее сообщалось, что Богачук изъявил готовность провести бой за звание чемпиона мира.