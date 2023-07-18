Богачук изъявил готовность провести бой за звание чемпиона мира

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук заявил, что готов побороться за титул чемпиона мира.

По словам спортсмена, он намерен показать свои способности в предстоящем поединке с бывшим претендентом на титул Патриком Аллоти из Ганы.

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"Я готов к бою за титул чемпиона мира, но если он недоступен, то для меня важно оставаться занятым. Это мой третий поединок за последние девять месяцев. Я очень благодарен своему промоутеру тому Леффлеру и UFC FIGHT PASS за эти бои. Когда придет время драться за титул чемпиона мира, я буду более чем готов.

Все мои победы были досрочными, и я всегда оказывал давление на своих соперников. Просто я знаю, насколько болельщики любят нокауты. Мы с моим тренером провели отличный тренировочный лагерь, готовясь к этому бою. Я очень хорошо знаю Патрика Аллоти, потому что наблюдал за его боями. Я с нетерпением жду этого испытания", - приводит слова Богачука FightNews.

Напомним, Богачук и Аллоти проведут поединок 22 июля на арене Chumash Casino в Санта-Инез, штат Каливорния, США.

Ранее сообщалось, что Сиренко заявил о желании провести бой против потенциального соперника Усика.