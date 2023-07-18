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Богачук изъявил готовность провести бой за звание чемпиона мира

Украинец выйдет в ринг с экс-обладателем титула.
Сегодня, 14:15
Сергей Богачук / UFC Fight Pass/360 Promotions
Сергей Богачук / UFC Fight Pass/360 Promotions

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук заявил, что готов побороться за титул чемпиона мира.

По словам спортсмена, он намерен показать свои способности в предстоящем поединке с бывшим претендентом на титул Патриком Аллоти из Ганы.

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"Я готов к бою за титул чемпиона мира, но если он недоступен, то для меня важно оставаться занятым. Это мой третий поединок за последние девять месяцев. Я очень благодарен своему промоутеру тому Леффлеру и UFC FIGHT PASS за эти бои. Когда придет время драться за титул чемпиона мира, я буду более чем готов.

Все мои победы были досрочными, и я всегда оказывал давление на своих соперников. Просто я знаю, насколько болельщики любят нокауты. Мы с моим тренером провели отличный тренировочный лагерь, готовясь к этому бою. Я очень хорошо знаю Патрика Аллоти, потому что наблюдал за его боями. Я с нетерпением жду этого испытания", - приводит слова Богачука FightNews.

Напомним, Богачук и Аллоти проведут поединок 22 июля на арене Chumash Casino в Санта-Инез, штат Каливорния, США.

Ранее сообщалось, что Сиренко заявил о желании провести бой против потенциального соперника Усика.


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