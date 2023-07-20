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"Великий спортсмен, переписавший историю": российский боец неожиданно расхвалил Усика

Представитель ММА воюет за россию, но с уважением относится к украинцу.
Сегодня, 10:20
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Российский боец ММА владимир минеев, который воет против Украины, поделился мнением о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александре Усике.

По словам бойца, он уважает украинского чемпиона, которые является патриотом своей страны.

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"Нужно отделять спортсмена от солдата. Он действительно великий боксер, великий спортсмен, который переписал историю бокса и вписал себя в нее.

Если говорить про него как про человека, который сейчас агитирует в Украине ребят против нашей страны, то он поступает как патриот, и в этом мы с ним похожи. Поэтому я к нему кроме уважения ничего не испытываю. Так просто получилось, что мы оказались на разных сторонах баррикад", - сказал Минеев в интервью YouTube-каналу Tatarka FM.

Ранее сообщалось, что Усик подписал контракт с новичком УПЛ.

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