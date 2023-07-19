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Усик подписал контракт с новичком УПЛ

Непобежденный чемпион мира в супертяжелом весе собирается ломать лица еще и на футбольном поле?
Сегодня, 17:53
Александр Усик / https://polissyafc.com/
Александр Усик / https://polissyafc.com/

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA-Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик возвращается в украинский футбол.

Как сообщает официальный сайт Полесья, 36-летний боксер подписал однолетнее "официальное соглашение относительно футбольного сотрудничества" с житомирским коллективом.

Что именно подразумевается под "футбольным сотрудничеством", не сообщается. Но клуб пообещал вскоре раскрыть подробности этой сделки.

По информации источника, Усик выбрал для себя 17-й игровой номер.

Напомним, что Александр Усик уже играл за Полесье: в феврале 2022 года в рамках Winter Cup 2022 боксер выходил на замену, после чего он заявил о желании попробовать свои силы в Украинской Премьер-лиге в составе житомирского клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Александр Усик чемпионат Украины ФК Полесье

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