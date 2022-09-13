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Усик изъявил готовность сыграть в УПЛ

Украинец намерен попробовать свои силы в официальных играх, играя за житомирский клуб.
Сегодня, 08:40
Александр Усик / facebook.com/fcpolissya
Александр Усик / facebook.com/fcpolissya
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что намерен сыграть в чемпионате Украины по футболу.

По словам боксера, он рассчитывает, что житомирский футбольный клуб Полесье предоставит ему несколько минут игры в следующем сезоне, когда команда будет играть в УПЛ.

"Я очень хочу сыграть на футбольном поле. У меня уже одна детская мечта сбылась - я играл в Турции за профессиональную футбольную команду "Полесье". А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью, Высшая лига. И я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в Высшей лиге".

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"Я буду готовиться к Высшей лиге, немного сброшу вес, чтобы быть быстрее на поле не руками, а ногами. Я центральный нападающий, но могу по всему полю бегать", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее сообщалось, что Усик принял участие в благотворительном баскетбольном матче.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бокс Александр Усик
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