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Усик принял участие в благотворительном баскетбольном матче

Украинский непобежденный чемпион ненадолго сменил один вид спорта на другой.
Сегодня, 17:06
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Александр Усик уже пробовал свои силы в футболе - на этот раз он решил попробовать что-то новое, взяв мяч в руки.

В киевском спорткомплексе Авангард, который пострадал от российских обстрелов столицы Украины, прошел благотворительный матч, в котором приняли участие Усик, а также министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, экс-защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук, телеведущий Андрей Бедняков и стендап-комик Марк Куцевалов.

Известно, что спорткомплекс не был полностью отремонтирован. Все врученные средства от данного мероприятия пойдут на полное восстановление Авангарда.

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"Мы должны понимать, что у нас очень большой отток детей. Если не будем обращать на это внимания, то ради чего мы тогда воюем? Нам их надо вернуть. Спортивная инфраструктура - одна из составляющих, чтобы задержать детей здесь. Чтобы у них был какой-то досуг. Фильм (на основе видео, снятого в Авангарде. - ред.) будет готов 17 числа. Его продемонстрируют в эфире одного из национальных каналов. Для украинской аудитории видеоверсия будет длиннее, 25-30 минут, для иностранной английская версия будет иметь хронометраж 15 минут", - рассказал известный в прошлом украинский баскетболист Станислав Медведенко.

После защиты своих поясов в бою с Энтони Джошуа, Александр Усик теперь планирует встретиться с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри, чтобы постараться объединить титулы, став абсолютным чемпионом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Украина баскетбол Александр Усик
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