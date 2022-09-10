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Арум: Фьюри побьет Джошуа даже больше, чем это смог сделать Усик

Промоутер не уверен, стоит ли Эй Джею сейчас драться с чемпионом WBC.
Сегодня, 00:58
Тайсон Фьюри и Боб Арум / Getty Images
Тайсон Фьюри и Боб Арум / Getty Images
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Боб Арум, являющийся сопромоутером чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о потенциальном поединке его подопечного с Энтони Джошуа.

По мнению главы компании Top Rank, британскому боксеру, недавно потерпевшему второе поражение от Александра Усика, не стоит спешить с боем против его клиента.

"Я не верю, что бой организуют, потому что не верю, что Эдди Хирн серьезно относится к этому.

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Если бы я продвигался после поражения в двух боях подряд от Усика, я бы хотел провести два менее значимых боя для Джошуа, чтобы восстановить его уверенность, прежде чем он будет драться на высшем уровне.

Если Джошуа сразу выйдет на Фьюри, это будет очень жестокий бой для него. Его побьют даже больше, чем это смог сделать Усик", - приводит слова Арума Boxing News 24/7.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри поставил ультиматум Энтони Джошуа, предложив провести бой 26 ноября или 3 декабря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум
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