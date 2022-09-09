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Промоутер рассказал, когда Фьюри собирается провести бои с Джошуа и Усиком

Представитель британского чемпиона поделился планами своего подопечного.
Сегодня, 20:59
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
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Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, когда его клиент намерен сразиться с Энтони Джошуа и обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По словам менеджера, его подопечный не хочет драться с Эй Джеем 17 декабря, а планирует сделать это раньше, поскольку в феврале-марте рассчитывает встретиться в ринге с украинцем.

"Мы сделали предложение, и нам нужен быстрый ответ, поскольку Тайсон сказал мне утром, что, если команда Джошуа не вернется с поднятыми пальцами, мы будем двигаться дальше.

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Он хочет убедиться, что не возникнет никаких проблем с боем против Усика в феврале или марте, и Тайсону нужен перерыв.

Он не хочет драться в конце декабря. Поэтому он хотел устроить бой с Джошуа раньше. Он не будет отодвигать поединок дальше. Я не думаю, что он может это сделать из-за ситуации с Усиком. Конечно, есть только маленькое окно, чтобы устроить этот бой", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Ранее Тайсон Фьюри поставил ультиматум Энтони Джошуа, предложив провести бой 26 ноября или 3 декабря.

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