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"Беспроигрышная ситуация": Фьюри объяснил, почему Джошуа стоит подраться с ним

Британский чемпион оценил возможность проведения поединка с соотечественником.
Сегодня, 15:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что бывшему чемпиону Энтони Джошуа нужно согласиться на бой с ним.

Ранее британский боксер бросил вызов своему соотечественнику, поскольку поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком до конца этого года не состоится.

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"Почему бы поединку с Джошуа не состояться? Он был бы большим андердогом, но это беспроигрышная ситуация для него. Если все будут ждать, что Джошуа проиграет, но он победит меня, то Энтони вернется на вершину и станет больше, чем когда-либо.

У него есть три поражения, поэтому какая разница, если он проиграет четвертый раз? Четыре поражения ничего не значат. Посмотрите на Дерека Чисору. У него 12 поражений, но он все еще дерется", - приводит слова Фьюри The Ring.

Напомним, ранее Энтони Джошуа ответил на вызов Тайсона Фьюри на бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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