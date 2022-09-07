"Беспроигрышная ситуация": Фьюри объяснил, почему Джошуа стоит подраться с ним

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что бывшему чемпиону Энтони Джошуа нужно согласиться на бой с ним.

Ранее британский боксер бросил вызов своему соотечественнику, поскольку поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком до конца этого года не состоится.

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"Почему бы поединку с Джошуа не состояться? Он был бы большим андердогом, но это беспроигрышная ситуация для него. Если все будут ждать, что Джошуа проиграет, но он победит меня, то Энтони вернется на вершину и станет больше, чем когда-либо.

У него есть три поражения, поэтому какая разница, если он проиграет четвертый раз? Четыре поражения ничего не значат. Посмотрите на Дерека Чисору. У него 12 поражений, но он все еще дерется", - приводит слова Фьюри The Ring.

Напомним, ранее Энтони Джошуа ответил на вызов Тайсона Фьюри на бой.