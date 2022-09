Джошуа отреагировал на вызов Тайсона Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри намерен в текущем году провести свой следующий бой.

Потенциально британец может провести поединок с украинским чемпионом Александром Усиком, однако "Цыганский король" ищет запасной вариант. Фьюри бросил вызов бывшему сопернику украинца - Энтони Джошуа.

Джошуа ответил соотечественнику моментально, заявив, что готов выйти с ним в ринг в декабре текущего года.

"Да, спокойно. Я не веду онлайн-дискуссий только ради влияния. Так что если ты действительно хочешь этого, то кричи к 258mgt (агентство Джошуа - прим.). Я буду готов в декабре", - написал Джошуа в ответ.

Yea calm. I don’t do the online discussions just for clout, so if your really about it shout @258mgt. I’ll be ready in December. Khalas https://t.co/kKCWdrlmol