"Пока Усик ноет": Фьюри обратился к Джошуа, настаивая на проведении боя

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри настаивает на проведении поединка против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

Накануне британский боксер записал видеообращение к соотечественнику, вызвав его на бой.

Читай также: "Я тебя прикончу": Фьюри записал дерзкое обращение к Усику

Позже Фьюри повторно обратился к Джошуа, призвав того встретиться в ринге.

"Эй, Энтони Джошуа, что скажешь, большой Джи? Давай дадим фанатам то, чего они хотят, пока Усик ноет.

Я знаю дату и место проведения боя. Кто будет править Британией?" - написал Фьюри в Twitter.

Yo @anthonyjoshua what you saying big G let’s give the fanz what they want as Usyk is bitching???



I got the date and venue who will rule Britannia? pic.twitter.com/c0Hd3aEPrL