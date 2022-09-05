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"Пока Усик ноет": Фьюри обратился к Джошуа, настаивая на проведении боя

Британский чемпион хочет встретиться в ринге с соотечественником.
Вчера, 23:31
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри настаивает на проведении поединка против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

Накануне британский боксер записал видеообращение к соотечественнику, вызвав его на бой.

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Позже Фьюри повторно обратился к Джошуа, призвав того встретиться в ринге.

"Эй, Энтони Джошуа, что скажешь, большой Джи? Давай дадим фанатам то, чего они хотят, пока Усик ноет.

Я знаю дату и место проведения боя. Кто будет править Британией?" - написал Фьюри в Twitter.

Напомним, ранее Александр Усик сообщил, что не может провести бой с Тайсоном Фьюри в декабре 2022 года и рассчитывает встретиться с ним в ринге в 2023 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик
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