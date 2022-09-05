Фьюри предложил Джошуа провести бой

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил готовность подраться с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Британский боксер не хочет ждать поединка за звание абсолюта против обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика и намерен вернуться в ринг раньше, из-за чего обратился к своему соотечественнику с предложением организовать бой.

"Я думаю, вы все слышали, что я скоро буду драться. Это случится в ближайшие несколько месяцев. И я думаю, что перед тем, как объявить соперника, мне нужно сделать это на всякий случай.

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Энтони Джошуа, я знаю, что ты только что проиграл бой Усику и сейчас у тебя нет пояса. Но я хотел бы дать тебе возможность сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Ты провел 12-раундовый бой, так что ты в хорошей форме. Ты готов. Я сообщаю тебе об этом за несколько месяцев. Поэтому, если твоей команде интересен бой со мной, я готов отправить вам дату поединка. Ответь мне, если тебе это интересно. Если нет, я выберу другого соперника", - заявил Фьюри.

Напомним, ранее Александр Усик сообщил, что не может провести бой с Тайсоном Фьюри в декабре 2022 года и рассчитывает встретиться с ним в ринге в 2023 году.

Ранее сообщалось, что команда Энтони Джошуа отправила предложение по проведению боя Деонтею Уайлдеру.