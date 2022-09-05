Фьюри предложил Джошуа провести бой
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил готовность подраться с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.
Британский боксер не хочет ждать поединка за звание абсолюта против обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика и намерен вернуться в ринг раньше, из-за чего обратился к своему соотечественнику с предложением организовать бой.
"Я думаю, вы все слышали, что я скоро буду драться. Это случится в ближайшие несколько месяцев. И я думаю, что перед тем, как объявить соперника, мне нужно сделать это на всякий случай.
Читай также: Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
Энтони Джошуа, я знаю, что ты только что проиграл бой Усику и сейчас у тебя нет пояса. Но я хотел бы дать тебе возможность сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.
Ты провел 12-раундовый бой, так что ты в хорошей форме. Ты готов. Я сообщаю тебе об этом за несколько месяцев. Поэтому, если твоей команде интересен бой со мной, я готов отправить вам дату поединка. Ответь мне, если тебе это интересно. Если нет, я выберу другого соперника", - заявил Фьюри.
Call out to @anthonyjoshua @WBCBoxing @frankwarren_tv @trboxing #uk 😎✅pic.twitter.com/P4Yw4mtW1R— TYSON FURY (@Tyson_Fury) September 5, 2022
Напомним, ранее Александр Усик сообщил, что не может провести бой с Тайсоном Фьюри в декабре 2022 года и рассчитывает встретиться с ним в ринге в 2023 году.
Ранее сообщалось, что команда Энтони Джошуа отправила предложение по проведению боя Деонтею Уайлдеру.