Усик сообщил, когда может состояться его бой с Фьюри

Украинцу нужно время для восстановления и подготовки к поединку за звание абсолютного чемпиона.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о потенциальном поединке с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По словам нашего спортсмена, в нынешнем году его боя с британцем не будет.

"В декабре невозможно провести бой с Фьюри. На это есть две причины: у меня есть травмы, которые нужно вылечить и восстановиться, - два месяца минимум; и я просто не хочу боксировать в декабре, потому что хочу быть с семьей и есть много работы в Украине. Бокс пусть немного подождет".

Читай также: Хирн: Фьюри не согласится на бой с Усиком

Усик заявил, что настроен на бой в 2023 году.

"Я думаю, что в следующем году все произойдет. Все продается, нужно подождать. Он поговорит немного, похудеет, заберут кегу с пивом", - сказал Усик на пресс-конференции.

Ранее Александр Усик рассказал, где может состояться его бой с Фьюри.