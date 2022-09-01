Хирн: Фьюри не согласится на бой с Усиком

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о возможном поединке обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории Александром Усиком.

По мнению функционера, британский боксер откажется от проведения боя, ведь ему никто не заплатит запрашиваемые полмиллиарда.

"На кону стоит много денег. На Ближнем Востоке всегда стремились провести бой за статус бесспорного чемпиона в супертяжелом весе. Что хочет Фьюри? Полмиллиарда? Ну, таких денег для него и близко нет. Так что есть большая вероятность, что он не примет бой. Я не уверен, что он это сделает. Если Фьюри человек слова, что очень сомнительно, то тогда полмиллиарда или он не дерется".

Читай также: Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за бой

"Фьюри не ведет переговоры ни с каким правительством на Ближнем Востоке. Он просто назначает цену и говорит, что не будет драться, если ему предложат меньше", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее стало известно, когда и где может состояться бой Усик - Фьюри.