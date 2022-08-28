Стало известно, когда и где может состояться бой Усик - Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о возможном поединке его подопечного и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам функционера, данный бой может состояться уже в конце этого года на Ближнем Востоке.

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"Усик должен победить Фьюри. Он обязан выиграть. Точно так же, как мы сделали это в бою с Джошуа. Мы намерены устроить поединок с Фьюри в конце этого или начале следующего года на Ближнем Востоке", - сказал Климас в интервью YouYube-каналу ESNEWS.

Напомним, в ночь с 20-го на 21 августа Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112).

Ранее промоутер Фьюри рассказал, когда планируют провести бой с Усиком.