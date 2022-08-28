iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стало известно, когда и где может состояться бой Усик - Фьюри

В команде украинского боксера охарактеризовали планы на будущее.
Сегодня, 11:35
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
0 0 0

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о возможном поединке его подопечного и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам функционера, данный бой может состояться уже в конце этого года на Ближнем Востоке.

Читай также: "Будет несложно": Промоутер Фьюри оценил возможность организации боя с Усиком

"Усик должен победить Фьюри. Он обязан выиграть. Точно так же, как мы сделали это в бою с Джошуа. Мы намерены устроить поединок с Фьюри в конце этого или начале следующего года на Ближнем Востоке", - сказал Климас в интервью YouYube-каналу ESNEWS.

Напомним, в ночь с 20-го на 21 августа Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112).

Ранее промоутер Фьюри рассказал, когда планируют провести бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик Эгис Климас
0 0 0

Статьи по теме

Менеджер Ломаченко: Мы не ищем легких путей Менеджер Ломаченко: Мы не ищем легких путей
Фанаты Манчестер Юнайтед захейтили популярного боксера, который пошутил над формой Фергюсона Фанаты Манчестер Юнайтед захейтили популярного боксера, который пошутил над формой Фергюсона
Хантер: Я почти уверен, что Усик хорошо справится в бою с Фьюри Хантер: Я почти уверен, что Усик хорошо справится в бою с Фьюри
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии
Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина14:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
ММА14:23
Гэтжи отказался от боя с Физиевым ради возможного поединка с Макгрегором
Украина14:15
Ракицкий поздравил Донецк с Днем города: Мы процветали под знаменем Украины и будем процветать
Европа13:57
Ноттингем Форест близок к подписанию защитника Атлетико
Киберспорт13:50
BLAST Premier: NaVi - в Fall Finals, Vitality поборются за выход на турнир
Сборные13:45
Евробаскет-2022: расписание и результаты матчей турнира
Европа13:26
Оуэн призвал Магуайра временно покинуть Манчестер Юнайтед
Бокс13:20
Менеджер Ломаченко: Мы не ищем легких путей
Европа12:56
Динамо не пустило на матч с Днепром-1 операторов Setanta Sports
Украина12:55
FootballHub и ПроФутбол Digital приостановили трансляцию УПЛ на своих YouTube-каналах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK