Усик рассказал, где может состояться его бой с Фьюри

Украинец готов во второй раз провести поединок на Ближнем Востоке.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проводит пресс-конференцию по поводу победы в реванше над Энтони Джошуа. Украинский боксер желает провести поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По мнению Усика, британец согласится на бой за звание абсолютного чемпиона мира в дивизионе.

"Я думаю, что Фьюри согласится. То что он говорит уже, то уже продает бой. Мы поработаем дома, а он - на весь мир".

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Украинец сообщил, что в Саудовской Аравии заинтересованы в том, чтобы провести бой Усик - Фьюри.

"Мы общались с саудитами, которые организовали реванш с Джошуа. Они очень заинтересованы в том, чтобы провести наш поединок. Мне кажется, что это отличный вариант. Они хотят построить стадион на 80 или 90 тысяч людей. Нужно выполнить договор, а потом уже думать по поводу будущего", - сказал Усик на пресс-конференции.

Ранее Александр Усик назвал стадион, на котором хочет завершить карьеру.