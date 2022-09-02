Усик: Особо нет интереса с кем-то боксировать, если это будет не Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проводит пресс-конференцию по поводу победы в реванше над Энтони Джошуа.

По словам украинского боксера, он хотел бы выйти в ринг с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

"Это будет немного не так, как хотелось, ведь многие хотят поединок за абсолютное чемпионство. Мы не знаем, что в голове у Тайсона Фьюри, ведь он шальной пацан. Сейчас люди общаются, работают над этим. Я хотел бы, что этот бой случился в следующем году".

Усик заявил, что у него особо нет интереса боксировать с кем-то другим.

"Если не Тайсон Фьюри, то как-то нет интереса с кем боксировать", - сказал Усик на пресс-конферецнии.

Ранее президент Top Rank оценил шансы на проведение боя Усик - Фьюри.