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Президент Top Rank оценил шансы на проведения боя Усик - Фьюри

Тодд Дюбеф высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Сегодня, 11:44
Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик
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Тодд Дюбеф, президент промоутерской компании Top Rank, поделился мнением о бое между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории Александром Усиком.

По словам функционера, он верит, что данный поединок будет легко организовать.

"В моей истории было много сложных поединков. Конечно, свести Мейвезара и Пакьяо, а также Де Ла Хойю и Тринидата было очень тяжело. Я не думаю, что поединок Фьюри против Усика будет такой же сложности в организации, но, пока мы не сядем за стол переговоров, то о чем-то рано говорить".

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"Усик одержал отличную победу, подтвердив свое превосходство над Джошуа, одолев его еще раз. Он пережил многое с Украиной, и думаю, что пришло время нам вновь вместе работать. Мы очень хорошо знакомы с его командой, но мы узнаем насколько все сложно сделать, только когда сядем за стол переговоров", - приводит слова президента Sky Sports.

Ранее стало известно, когда и где может состояться бой Усик - Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик Top Rank
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