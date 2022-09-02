iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стало известно, с кем Джошуа хочет провести поединок после поражения от Усика

Британец не собирается долго находится вне бокса.
Сегодня, 09:00
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
0 0 0

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился планами британца на будущее после поражения от Александра Усика в реванше.

По словам функционера, британский боксер намерен провести свой следующий бой уже в ближайшем будущем.

"Сейчас самое худшее для Эй Джея - это продолжительный простой. Физически он хочет драться, психологически Энтони отходит после поражения, но у него все еще есть 4-5 недель, прежде чем он вернется в тренировочный лагерь. Джошуа хочет оставаться активным, и единственный человек, который будет принимать решение по поводу его боя в декабре - это он сам. С моей стороны, я чувствую, что он готов. Я думаю, что это хорошая идея. Со вчерашнего дня все наши разговоры были о том, что мы устроим бой в декабре".

Читай также: Стала известна первая реакция Джошуа на поражение от Усика

Хирн также назвал соперника, с которым Джошуа хочет выйти в ринг.

"Бой, который хочу я и который хочет Джошуа - это поединок с Диллианом Уайтом. Это самый большой бой. Он не состоится в декабре, но это огромный стадионный поединок на следующий год. Их первый бой был эпичным, а второй будет еще лучше", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, в 2015 году Джошуа победил Уайта техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер сделал грозное заявление по поводу своего возвращения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Эдди Хирн
0 0 0

Статьи по теме

Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Хирн: Не думаю, что стили Фьюри и Усика могут подарить нам интересный бой Хирн: Не думаю, что стили Фьюри и Усика могут подарить нам интересный бой
Трансферы Челси, новый защитник для Ман Сити и новичок для соперника Динамо: самые дорогие трансферы дедлайна Трансферы Челси, новый защитник для Ман Сити и новичок для соперника Динамо: самые дорогие трансферы дедлайна
Помочь журналистам

Видео

Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине
Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа10:28
Трансферы Челси, новый защитник для Ман Сити и новичок для соперника Динамо: самые дорогие трансферы дедлайна
Теннис09:59
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Бокс09:43
Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине
Теннис09:22
US OPEN-2022 (WTA): Швентек не заметила Стивенс, Костюк не смогла одолеть Азаренко
Бокс09:00
Стало известно, с кем Джошуа хочет провести поединок после поражения от Усика
Теннис08:40
US OPEN-2022 (ATP): Надаль и Шварцман легко преодолели второй раунд
Европа08:18
Аталанта - Торино 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Украина07:59
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов07:48
Соперник Динамо потратил почти 40 млн евро в Deadline Day
Европа07:35
Челси объявил о подписании Обамеянга и Закарии, а также об уходе трех футболистов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK