Стало известно, с кем Джошуа хочет провести поединок после поражения от Усика

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился планами британца на будущее после поражения от Александра Усика в реванше.

По словам функционера, британский боксер намерен провести свой следующий бой уже в ближайшем будущем.

"Сейчас самое худшее для Эй Джея - это продолжительный простой. Физически он хочет драться, психологически Энтони отходит после поражения, но у него все еще есть 4-5 недель, прежде чем он вернется в тренировочный лагерь. Джошуа хочет оставаться активным, и единственный человек, который будет принимать решение по поводу его боя в декабре - это он сам. С моей стороны, я чувствую, что он готов. Я думаю, что это хорошая идея. Со вчерашнего дня все наши разговоры были о том, что мы устроим бой в декабре".

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Хирн также назвал соперника, с которым Джошуа хочет выйти в ринг.

"Бой, который хочу я и который хочет Джошуа - это поединок с Диллианом Уайтом. Это самый большой бой. Он не состоится в декабре, но это огромный стадионный поединок на следующий год. Их первый бой был эпичным, а второй будет еще лучше", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, в 2015 году Джошуа победил Уайта техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер сделал грозное заявление по поводу своего возвращения.