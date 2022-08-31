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Уайлдер сделал грозное заявление по поводу своего возвращения

Американец восстановился после поражения в трилогии с Тайсоном Фьюри.
Сегодня, 13:00
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) высказался о предстоящем поединке с Робертом Хелениусом (34-3, 20 КО) из Финляндии.

По словам американца, он внес изменения в свой тренировочный лагерь после поражения в трилогии с Тайсоном Фьюри.

"На сегодняшний день мы уже провели более 400 раундов спаррингов. Тренировочный лагерь проходит хорошо. Я пытаюсь сделать что-то другое, добавив Дона Хауса в команду, базирующуюся в Лас-Вегасе. Мы хотим кое-что изменить. Посмотрим, что из этого выйдет. Такие нагрузки могут повлиять на ваше тело, но когда вы в хорошей физической и умственной форме, то нет ничего невозможного".

Уайлдер также заявил о том, что намерен вернуть себе чемпионский пояс.

"У меня была отличная карьера. Возвращаюсь для своего второго этапа правления. Странно вспоминать все прошлые годы и то, как я попал туда, где сейчас нахожусь. Вы увидите много нового в предстоящем поединке", - приводит слова Уайлдера FightNews.

Напомним, бой Уайлдер - Хелениус пройдет 15 октября.

Ранее стали известны потенциальные соперники Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Деонтей Уайлдер
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