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Стали известны потенциальные соперники Джошуа

Эдди Хирн назвал кандидатов на бой с Энтони.
Сегодня, 09:55
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
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Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился планами на будущее британского боксера.

По словам функционера, Джошуа проведет бой с одним из лучших боксеров дивизиона.

"Бой Джошуа с Уайлдером все еще может быть самым большим в супертяжелом весе. Конечно, поединок Фьюри - Усик огромен, но в плане зрелищности бой Джошуа - Уайлдер актуален, как и реванш Эй Джея с Диллианом Уайтом.

По моему мнению, следующим шагом для Джошуа будет поединок в декабре или январе. Он вернется с бойцом из топ-15 рейтинга и покажет доминирующее выступление. Ему нужно вернуться на победную тропу, а затем двигаться активнее. Я хочу, чтобы до конца 2023 года он провел четыре боя".

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"Его поединок с Уайтом обязательно нужно устроить ради британских болельщиков. Как по мне, бой с Уайлдером тоже обязательно необходимо сделать. Я также вижу поединок Джошуа с Тайсоном Фьюри, поскольку это все равно монументальный бой для британских фанатов", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее стало известно, почему Джошуа выбросил пояса Усика после боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Эдди Хирн
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