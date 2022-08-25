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"Очень умные бойцы": Промоутер Джошуа назвал фаворита возможного поединка Усик - Фьюри

Эдди Хирн высказался о потенциальном бое за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 17:40
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images
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Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением по поводу возможного поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам британского менеджера, фаворитом этого боя он считает украинского боксера.

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"Я бы отдал предпочтение Александру Усику в этом бою. Я просто думаю, что он настолько хорош. Они оба очень умные бойцы.

На самом деле этот бой не будет хорошим для просмотра, но он наверняка станет интригующим. Тайсон Фьюри не хочет драться с Усиком, но, возможно, ему придется, потому что на кону будут большие деньги", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее Тайсон Фьюри поставил жесткий ультиматум по поводу организации чемпионского боя с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн
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