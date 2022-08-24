Стало известно, почему Джошуа выбросил пояса Усика после боя

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о том, что британец после поражения в реванше с Александром Усиком выбросил с ринга титулы WBA и The Ring.

По словам специалиста, Джошуа разочаровался в боксерских организациях и назначении поясов.

"Энтони долго удерживал пояса, но санкционирующие органы взяли с него много денег, заставили его проводить много обязательных защит. Я думаю, что он потерял веру в систему. Я считаю, что Джошуа больше неинтересно драться за пояса. Мне кажется, что он хочет драться ради удовольствия, чтобы бросить себе вызов".

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"Джошуа хотел стать абсолютным чемпионом, но в значительной мере это было продиктовано разочарованием. Он покинул ринг, поскольку знал, что сделает что-нибудь глупое. Но он убедил себя, что нельзя этого делать. Поэтому Энтони вернулся на ринг и огласил речь, в которой он немного был сам не свой. Но это были чистые эмоции. Это шло от сердца", - приводит слова Хирна Daily Mail.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.