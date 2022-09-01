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Стала известна первая реакция Джошуа на поражение от Усика

Британец был зол на себя после реванша с украинцем.
Сегодня, 12:45
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
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Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа проиграл обладателю титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александру Усику в реванше.

Эдди Хирн, промоутер британца, поделился подробностями состояния своего подопечного сразу после боя. По словам функционера, Джошуа не хотел ни с кем разговаривать и был очень зол на себя.

"Джошуа не хотел говорить. Мы вернулись в раздевалку, и он был чрезвычайно разочарован. Я подошел к нему, чтобы пообщаться с ним и всеми остальными, но Джошуа сказал не трогать его. Но я его не оставил и сказал, что он хорошо боксировал".

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"Джошуа заявил: "Нет, я, б***ь, не боксировал хорошо, я проиграл". Я сказал, что он выступил хорошо. Я также ему напомнил, что после первого боя он был слаб, а сейчас действительно выступил лучше. Я был убежден, что Джошуа победит после девятого раунда. Однако Усик был изумителен в 10-м, 11-м и 12-м раундах, и победил сильнейший. Но Джошуа доставал его по ходу всего боя", - сказал Хирн сайту Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Усик вернулся в Украину после победы в реванше с Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик Эдди Хирн
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