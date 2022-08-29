Усик вернулся в Украину после победы в реванше с Джошуа

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил Энтони Джошуа в реванше, который прошел в Саудовской Аравии. Украинский боксер победил раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112).

Спустя несколько дней после поединка Усик вернулся в Украину. Об этом он сообщил в Instagram.

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Ранее сообщалось, что украинский боксер получил государственную награду.