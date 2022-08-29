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Усика наградили орденом За заслуги I степени, Абраменко - За заслуги II степени, Терлюгу - княгини Ольги I степени

Украинские спортсмены получили свои награды от Владимира Зеленского.
Сегодня, 09:10
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских спортсменов и тренеров по случаю Дня Независимости Украины.

Орденом За заслуги I степени награждены чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и чемпион XI Всемирных игр по таиландскому боксу Игорь Любченко.

Орденом За заслуги ІІ степени награждены главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев, призер Олимпийских игр Александр Абраменко, призер ЧМ по легкой атлетике Андрей Проценко, чемпион XI Всемирных игр по пауэрлифтингу Владимир Рисев.

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Орденом За заслуги ІІІ степени награждены чемпион XI Всемирных игр по пауэрлифтингу Алексей Бычков, чемпионка XI Всемирных игр по подводному плаванию София Гречко, чемпион XI Всемирных игр по сумо Важи Даиури, чемпионы XI Всемирных игр по спортивной акробатике Виктория Козловская, Богдан Колмаков, Таисия Марченко, Богдан Пограничный, Данил Стецюк, чемпионка XI Всемирных игр по таиландскому боксу Анастасия Кулинич, чемпион XI Всемирных игр по воднолыжному спорту Даниил Фильченко, чемпионка XI Всемирных игр по сумо Светлана Яремка.

Также стоит отметить, что Орденом княгини Ольги I степени награждены чемпионки XI Всемирных игр по каратэ Анита Серегина и Анжелика Терлюга. Орденом княгини Ольги II степени награждена чемпионка XI Всемирных игр по сумо Иванна Березовская.

Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа.

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