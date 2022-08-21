"Трудная, но такая важная": Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа

В ночь с 20 на 21 августа обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик одолел в реванше Энтони Джошуа.

Украинский боец одержал победу раздельным решением судей - 113-115, 115-113, 116-112.

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После поединка Усика с триумфом поздравил президент Украины Владимир Зеленский, отметив важность его достижения.

"Трудная, но такая важная и нужная победа Александра Усика!

Защита титула чемпиона мира - символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!" - написал Зеленский.

По итогам победы над Энтони Джошуа Александр Усик защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.