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"Трудная, но такая важная": Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа

Глава страны отреагировал на успех украинского чемпиона.
Сегодня, 03:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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В ночь с 20 на 21 августа обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик одолел в реванше Энтони Джошуа.

Украинский боец одержал победу раздельным решением судей - 113-115, 115-113, 116-112.

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После поединка Усика с триумфом поздравил президент Украины Владимир Зеленский, отметив важность его достижения.

"Трудная, но такая важная и нужная победа Александра Усика!

Защита титула чемпиона мира - символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!" - написал Зеленский.

По итогам победы над Энтони Джошуа Александр Усик защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring. 

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Владимир Зеленский
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