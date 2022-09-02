Усик назвал стадион, на котором хочет завершить карьеру

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проводит пресс-конференцию по поводу победы в реванше над Энтони Джошуа.

Украинский боксер поделился мнением о том, что может завершить карьеру, если Тайсон Фьюри не согласится на поединок.

"Я думаю про завершении карьеры, общался с сыновьями про это, но еще хочется побоксировать. Хочется побоксировать на НСК Олимпийском, после чего поблагодарить всех и дальше уже будем работать в другом направлении".

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"На НСК Олимпийском можно заканчивать. Может быть даже второй раз с Тайсоном Фьюри", - сказал Усик на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что президент Top Rank оценил шансы на проведения боя Усик - Фьюри.