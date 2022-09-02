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Усик: Джошуа ничем не удивил меня в реванше

Украинский боксер поделился впечатлениями от тактике британца в реванше.
Сегодня, 12:13
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проводит пресс-конференцию по поводу победы в реванше над Энтони Джошуа.

По словам украинского боксера, он знал на что способен его соперник.

"Джошуа меня ничем не удивил. Энтони был немного собрание, хотел поймать меня на контратаке или встретить меня. В основном он выбрасывал силовые удары. Хотел сбить мне дыхание своими ударами. Попадал в пах, но сомневаюсь, что это было специально. Тренер Роберт Гарсия может скажет такое, но сомневаюсь".

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Усик также прокомментировал поведение британца после поединка.

"Я не держу зла на него, такое бывает. Он расстроился, и я бы расстроился, если бы дважды проиграл. У Джошуа есть большой потенциал для роста, ему нужно убрать несколько людей от себя, ведь много нахлебников у него. Джошуа - красавчик, молодец", - сказал Усик на пресс-конференции.

Ранее Александр Усик рассказал, что увидел в глазах Джошуа в девятом раунде реванша.

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