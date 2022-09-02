"Съесть этого снежка": Усик рассказал, что увидел в глазах Джошуа в девятом раунде реванша

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проводит пресс-конференцию по поводу победы в реванше над Энтони Джошуа.

Украинский боксер заявил, что имел большую поддержку от военных, с которыми общался до и после боя.

"Я знаю, что ребята на передовой смотрели бой. Они присылали видео мне, а я им. Знаю, что много ребят поддерживали. Это наша общая победа, так что думаю, что я всех людей подбодрил".

Усик прокомментировал девятый раунд, в котором Джошуа нанес сильный урон по украинцу.

"Я не думаю, что кто-то из боксеров будет пропускать удары, чтобы соперник устал. Это бокс, так что иногда плаваешь. В девятом раунде я почувствовал сильное давление со стороны Джошуа, а в его глазах увидел: "Ну все, я съем этого снежка".

У меня в голове, внутри, в сердце, в ногах было такое, что нельзя сдаваться и останавливаться. Мне не так тяжело, как некоторым ребятам на передовой. Так что это внутри завело меня. Когда девятый раунд завершился, я прочитал молитву и вышел на десятый раунд".

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Усик рассказал, что не знал какой идет раунд.

"Я еще спросил у команды какой раунд. Иногда видишь, когда девушки носят таблички, но тогда не было их. Я не считал раунды, мне мало интересно, ведь нужно просто нужно работать. Тогда я получил команду начинать и мы начали. Думаю, что Джошуа увидел, что я не ломаюсь и не знал как победить. Слава Богу, что все так произошло", - сказал Усик на пресс-конференции.

Ранее стала известна первая реакция Джошуа на поражение от Усика.