Команда Джошуа отправила предложение Уайлдеру по проведению боя

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что уже связался с менеджером американца Деонтея Уайлдера по поводу организации поединка с его подопечным Энтони Джошуа.

По словам функционера, на данный момент он еще не получил ответа от представителей американца.

"Я связался с Шелли Финкелем. В том письме сказано, что у меня есть огромное предложение для Уайлдера и попросил обсудить его, но я не получил ответа.

Я не понимаю их поведение. Возможно, Деонтей просто не любит меня и говорит: "Меня не волнует, сколько денег этот парень может предложить". Мне вот только интересно, знает ли он об этом электроном письме, которое я отправил Финкелю? Кто бы не поинтересовался, что там за предложение?".

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Хирн также поделился мнением о предстоящем поединке Уайлдера и Хелениуса.

"Сейчас Уайлдеру предстоит бой против Хелениуса. Это достойный соперник. Легко не будет", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, бой между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом состоится 15-го октября на арене Barclays Center в Бруклине, США.