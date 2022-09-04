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Усик выразил готовность помочь Джошуа после реванша

Украинец не осуждает поведение британца после второго боя.
Сегодня, 13:20
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
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Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу эмоций Энтони Джошуа после реванша.

По словам украинского боксера, британца нельзя осуждать за его поведение.

"Не нужно думать, что Джошуа украл мой момент. Энтони сказал то, что хотел сказать. Слава богу, победа досталась мне. Энтони нельзя осуждать за то, что он сделал. Он спортсмен высочайшего уровня и хороший человек. Джошуа допустил ошибку".

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Усик заявил о том, что готов приехать в тренировочный лагерь британского спортсмена.

"Джошуа сделал это без злости. Энтони был разочарован из-за поражения, он был грустным. Я понимаю, что Энтони хотел победить меня, но ему нельзя сдаваться. Он должен идти вперед. Если ему нужна моя помощь, я приеду в его лагерь и помогу. Ему не 40 лет. Ему всего 33, поэтому он должен работать дальше. Энтони, не останавливайся", - приводит слова Усика Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик назвал единственного интересного для него соперника, кроме Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик
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