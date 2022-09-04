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Усик назвал единственного интересного для него соперника, кроме Фьюри

Украинский боксер хочет провести несколько топовых боев в профессиональном спорте.
Сегодня, 07:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о потенциальных соперников.

По словам украинского боксера, если обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри откажется от поединка, то он бы рассмотрел возможность провести бой с Деонтеем Уайлдером.

"Уйду ли я на пенсию, если Фьюри примет решение закончить карьеру? Увидим, как будет. Голословным не хочу быть. Кроме Тайсона Фьюри, можно еще боксировать с Уайлдером. Больше я интереса не вижу".

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"Почему я так сказал? Потому что вся та работа, которую я делаю в тренировочном лагере, очень нелегкая психологически и физически. Я по полгода не вижу семью. Очень сложно все это делать. Делать эту тяжелую работу, чтобы просто выйти и побоксировать, как-то уже не хочется. Сколько раз я уже выходил в ринг и в любителях, и сейчас - не хочется сгорать, как Феникс.

Хочется отбоксировать пару крутых, больших поединков. Я думаю, что с парнями, которые сейчас на пике, мы дошли до того, что можем так делать", - сказал Усик в интервью ВВС.

Ранее Александр Усик назвал стадион, на котором хочет завершить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик Деонтей Уайлдер
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