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Усик: Бой с Альваресом интересен только из-за денег

Украинец отметил особенность потенциального боя с мексиканцем.
Сегодня, 13:30
Александр Усик - Сауль Альварес / Boxing News
Александр Усик - Сауль Альварес / Boxing News
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о возможном поединке с Саулем Альваресом.

По словам украинского боксера, данный бой интересен только с финансовой стороны.

"Это будет фрик-бой. Я сделаю вес 90,7, а у Альварес будет максимум 87. Этот поединок интересен только тем, что на нем можно заработать неплохие деньги. В плане бокса - не знаю".

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"Думаю, фанатам будет интересным за ним смотреть - немного больше парень и немного меньше парень. Можно заработать большие деньги на этом поединке", - сказал Усик на пресс-конференции.

Ранее Александр Усик оценил шансы на проведение трилогии с Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик Сауль Альварес
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