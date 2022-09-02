Усик: Бой с Альваресом интересен только из-за денег

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о возможном поединке с Саулем Альваресом.

По словам украинского боксера, данный бой интересен только с финансовой стороны.

"Это будет фрик-бой. Я сделаю вес 90,7, а у Альварес будет максимум 87. Этот поединок интересен только тем, что на нем можно заработать неплохие деньги. В плане бокса - не знаю".

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"Думаю, фанатам будет интересным за ним смотреть - немного больше парень и немного меньше парень. Можно заработать большие деньги на этом поединке", - сказал Усик на пресс-конференции.

Ранее Александр Усик оценил шансы на проведение трилогии с Джошуа.