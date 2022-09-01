"Это будет сложно для Усика": Альварес назвал главное преимущество Фьюри перед украинцем

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поделился мыслями по поводу потенциального боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам мексиканца, он считает украинца отличным боксером, но не уверен, что тот сможет справиться с габаритами британца.

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"Усик - очень хороший, отличный боец. Я давно за ним слежу. Он замечательный боксер с большим количеством навыков.

Но я думаю, что у Фьюри есть все: вес, боксерские навыки. Мне кажется, что это будет сложно для Усика", - сказал Альварес в комментарии Behind The Gloves.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри рассказал, когда может состояться бой против Александра Усика.