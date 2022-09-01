iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Это будет сложно для Усика": Альварес назвал главное преимущество Фьюри перед украинцем

Мексиканец оценил возможный бой за звание абсолюта в супертяжелом весе.
Сегодня, 13:28
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images
0 0 0

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поделился мыслями по поводу потенциального боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам мексиканца, он считает украинца отличным боксером, но не уверен, что тот сможет справиться с габаритами британца.

Читай также: Усик - Фьюри: когда и где состоится бой

"Усик - очень хороший, отличный боец. Я давно за ним слежу. Он замечательный боксер с большим количеством навыков.

Но я думаю, что у Фьюри есть все: вес, боксерские навыки. Мне кажется, что это будет сложно для Усика", - сказал Альварес в комментарии Behind The Gloves.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри рассказал, когда может состояться бой против Александра Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Сауль Альварес
0 0 0

Статьи по теме

Стала известна первая реакция Джошуа на поражение от Усика Стала известна первая реакция Джошуа на поражение от Усика
Хирн: Фьюри не согласится на бой с Усиком Хирн: Фьюри не согласится на бой с Усиком
Уайлдер назвал фаворита боя Усик - Фьюри Уайлдер назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Шахтер не собирается продавать Мудрика в последний день трансферного окна - источник Шахтер не собирается продавать Мудрика в последний день трансферного окна - источник
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии
Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина14:58
Шахтер не собирается продавать Мудрика в последний день трансферного окна - источник
Сборные14:55
Евробаскет-2022: расписание и результаты матчей турнира
Европа14:40
Боруссия Дортмунд пошутила над легендарным Леонардо Ди Каприо
Европа14:15
Ливерпуль согласовал аренду полузащитника Ювентуса
Европа14:10
Лейпциг продлил контракт с лидером команды, которым активно интересуются топ-клубы
Европа13:45
Морозюк продолжил карьеру в клубе российского блогера - Transfermarkt
Бокс13:28
"Это будет сложно для Усика": Альварес назвал главное преимущество Фьюри перед украинцем
Украина13:20
Днепр-1 усилился алжирским защитником
Украина13:02
Заря подписала Вантуха из Динамо на полноценной основе
Украина12:55
Петряк: После гибели тестя на войне немного выпал из колеи, потом собрался. Он бы хотел этого
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK