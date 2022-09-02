Усик оценил шансы на проведение трилогии с Джошуа

Украинец может провести третий бой с британцем в Киеве.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о возможном третьем бое с Энтони Джошуа.

По словам украинца, он такой вариант не рассматривает, однако при определенных событиях такое может произойти.

"Эдди Хирн (промоутер Джошуа - прим.) что-то про это говорил. Если Тайсон Фьюри не согласится или что-то случится, то можно сделать третий бой с Джошуа как раз на НСК Олимпийский. В Британии - были, в Саудовской Аравии - были, так что можно и на Олимпийском шарахнуть", - сказал Усик на пресс-конференции.

Ранее Александр Усик назвал стадион, на котором хочет завершить карьеру.