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"Нужно думать об Украине": Усик - о словах Джошуа про "гражданскую войну"

Украинец попросил не обращать внимание на эмоции британца.
Сегодня, 13:21
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик победил в реванше Энтони Джошуа.

После поединка британский боксер выступил с речью, во время которой заявил, что в Украине "гражданская война".

По мнению Усика, не нужно обращать на эти слова, ведь Джошуа сказал их на эмоциях. До этого Энтони спрашивал у Александра по поводу семьи, которая покинула Украину из-за полномасштабной войны.

"Это было его эмоции. Может, он немного не так высказался. Когда мы виделись с ним в Саудовской Аравии, то он узнавал у меня по поводу моей семьи".

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Усик рассказал, что не общался с Джошуа после победы в реванше.

"Я не общался с ним, не нужно обращать на эмоции, которые он выдал. Энтони на пресс-конференции тогда сказал, что он опустошенный. Нужно, чтобы у нас все было хорошо внутри страны, не разделять людей, помогать друг другу и идти одним путем - к победе! То, что говорят на стороне, то не нужно обращать внимание", - сказал Усик на пресс-конференции.

Ранее Александр Усик назвал стадион, на котором хочет завершить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик
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