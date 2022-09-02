iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я тебя прикончу": Фьюри записал дерзкое обращение к Усику

Британец выразил готовность встретиться в ринге с украинцем.
Сегодня, 21:22
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
0 0 0

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри ответил на вызов на бой от обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Британский боксер записал обращение к украинцу, заявив о готовности сразиться и пообещав расправиться с ним.

Читай также: Усик - Фьюри: когда и где состоится бой

"Усик, средневес. Ты говоришь, что хочешь титул WBC. Он принадлежит Цыганскому королю. И он держит его крепко, очень крепко. Я тебя уничтожу, средневес. Я тебя размажу, средневес.

Ты сказал, что хочешь сразиться со мной после победы над бодибилдером. Ты бросил вызов на телевидении. И теперь ты будешь скулить, мальчик. Будешь бежать, прятаться, рассказывать, что у тебя травма.

Давай сделаем бой в декабре, средневес. Но ты уже начинаешь что-нибудь рассказывать. Неважно, когда будет поединок - в декабре, апреле или когда-нибудь в следующем году. Я тебя прикончу, средневес. Найди свои яйца и выйди на бой со мной, сучка", - заявил Фьюри.

Напомним, ранее Александр Усик подтвердил, что хочет встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик
0 0 0

Статьи по теме

Усик - Фьюри: когда и где состоится бой Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
Усик рассказал, почему принял решение отправиться на реванш с Джошуа Усик рассказал, почему принял решение отправиться на реванш с Джошуа
Усик: Бой с Альваресом интересен только из-за денег Усик: Бой с Альваресом интересен только из-за денег
NaVi выставили на трансфер игрока молодежной команды NaVi выставили на трансфер игрока молодежной команды
Помочь журналистам

Видео

Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине
Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров

Последние новости

Бокс21:22
"Я тебя прикончу": Фьюри записал дерзкое обращение к Усику
Киберспорт20:48
NaVi выставили на трансфер игрока молодежной команды
Украина20:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина20:10
УПЛ обжалует решение Печерского суда о трансляции матчей чемпионата
Украина19:45
Вместо Мудрика - Трубин, вместо Шахтера - Металлист: Ruh TV допустил курьезную ошибку во время трансляции матча Рух - Шахтер
Украина19:28
Шахтер в меньшинстве вырвал победу над Рухом
Другие страны18:57
Аль-Айн Реброва и Ярмоленко не сумел добыть победу в первом туре чемпионата ОАЭ
Формула 118:45
Гран-при Нидерландов: Феррари стали лучшими во второй практике, Хэмилтон - третий
Баскетбол18:22
Украина - Великобритания: видеообзор матча Евробаскета-2022
Бокс18:15
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK