"Я тебя прикончу": Фьюри записал дерзкое обращение к Усику

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри ответил на вызов на бой от обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Британский боксер записал обращение к украинцу, заявив о готовности сразиться и пообещав расправиться с ним.

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"Усик, средневес. Ты говоришь, что хочешь титул WBC. Он принадлежит Цыганскому королю. И он держит его крепко, очень крепко. Я тебя уничтожу, средневес. Я тебя размажу, средневес.

Ты сказал, что хочешь сразиться со мной после победы над бодибилдером. Ты бросил вызов на телевидении. И теперь ты будешь скулить, мальчик. Будешь бежать, прятаться, рассказывать, что у тебя травма.

Давай сделаем бой в декабре, средневес. Но ты уже начинаешь что-нибудь рассказывать. Неважно, когда будет поединок - в декабре, апреле или когда-нибудь в следующем году. Я тебя прикончу, средневес. Найди свои яйца и выйди на бой со мной, сучка", - заявил Фьюри.

Напомним, ранее Александр Усик подтвердил, что хочет встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.