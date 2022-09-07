Хирн: Бой Джошуа - Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри - Усик

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа дважды кряду проиграл украинцу Александру Усику, но до сих пор остается главной звездой супертяжеловго дивизиона - так считает его промоутер Эдди Хирн.

Британец считает, что бой между его соотечественниками будет намного интреснее, чем противостояние Фьюри с Усиком.

"Может многим людям не нравится такое слышать, но в реальности Джошуа все еще самая большая звезда в боксе. О чем я? О том, что бой Джошуа против Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри - Усик. Такова реальность".

Хирн все же считает, что поединок за абсолютное чемпионство между нынешними обладателями поясов - это крутой поединок, но с одним но...

"Да, Фьюри vs Усик - это отличный бой, поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Но люди хотят видеть бой Джошуа - Фьюри. Даже после того, как Эй Джей проиграл Усику, я сказал фанатам, что они увидят поединок с Фьюри. Я не думал, что он состоится уже в декабре. Но даже если бой пройдет весной или летом следующего года, то он будет самым большим в боксе", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, что ранее Фьюри вызвал на бой Джошуа и Энтони уже отреагировал на эти слова.