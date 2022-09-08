Фьюри поставил ультиматум Джошуа по поводу потенциального боя
Британец имеет большое желание провести поединок в 2022 году.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает раскручивать возможный поединок с Энтони Джошуа.
По словам британского боксера, он поставил ультиматум соотечественнику, который имеет лишь две даты для поединка.
"У меня есть 26-е ноября на Wembley или 3-е декабря в Кардиффе. В первом случае мы получим 11 недель на подготовку, а во втором 12".
Читай также: "Большая и улучшенная версия": Фьюри сравнил себя с Усиком
"Если вы профессиональный спортсмен, который поддерживает форму круглый год, разве вам не хватит 3 месяца, чтобы подготовится к бою? Это проблема?", - приводит слова Фьюри talkSPORT.
Ранее сообщалось, что Джошуа отреагировал на вызов Тайсона Фьюри.