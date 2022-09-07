"Большая и улучшенная версия": Фьюри сравнил себя с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил своего возможного соперника обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По словам британского боксера, он уверен, что сможет справиться с украинцем, поскольку является прирожденным супертяжеловесом, превосходит его в габаритах и не уступает в мастерстве.

"Тайсон Фьюри делает то же, что и Усик, но я большая и улучшенная версия его с нокаутирующей мощью. Усик считает себя чертовски ловким, думает, что может боксировать и двигаться. Я всю свою карьеру боксировал и двигался, но теперь я просто нокаутирую этих заср*нцев.

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Я никогда не встречался, не спарринговал и не дрался с кем-то быстрее меня. В супертяжелом весе Усик весит 100 килограммов, но он не быстрее, чем я. По факту он средневес, а это значит, что он имеет скорость. Но средневесу, который носит на себе дополнительные 22-27 килограммов, скорость не поможет. Если человек набирает вес с 90 до 100 килограммов, то он носит больше мышц и замедляется.

Почему Фьюри побьет его? Потому что Тайсон Фьюри - 210-сантиметровый бульдозер, который весит 122 килограмма. Я не прекращаю выбрасывать комбинации, пока не потрясу соперника.

Как известно, у Джошуа слабый подбородок. Усик даже не потряс его в их втором бою. Джошуа принял все, что он выбросил", - приводит слова Фьюри The Ring.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри предложил Энтони Джошуа провести бой, поскольку Александр Усик не сможет сразиться с ним до конца 2022 года.