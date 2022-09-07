iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Большая и улучшенная версия": Фьюри сравнил себя с Усиком

Британский боксер объяснил, в чем превосходит украинца.
Сегодня, 14:29
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
0 0 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил своего возможного соперника обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По словам британского боксера, он уверен, что сможет справиться с украинцем, поскольку является прирожденным супертяжеловесом, превосходит его в габаритах и не уступает в мастерстве.

"Тайсон Фьюри делает то же, что и Усик, но я большая и улучшенная версия его с нокаутирующей мощью. Усик считает себя чертовски ловким, думает, что может боксировать и двигаться. Я всю свою карьеру боксировал и двигался, но теперь я просто нокаутирую этих заср*нцев.

Читай также: Усик - Фьюри: когда и где состоится бой

Я никогда не встречался, не спарринговал и не дрался с кем-то быстрее меня. В супертяжелом весе Усик весит 100 килограммов, но он не быстрее, чем я. По факту он средневес, а это значит, что он имеет скорость. Но средневесу, который носит на себе дополнительные 22-27 килограммов, скорость не поможет. Если человек набирает вес с 90 до 100 килограммов, то он носит больше мышц и замедляется.

Почему Фьюри побьет его? Потому что Тайсон Фьюри - 210-сантиметровый бульдозер, который весит 122 килограмма. Я не прекращаю выбрасывать комбинации, пока не потрясу соперника.

Как известно, у Джошуа слабый подбородок. Усик даже не потряс его в их втором бою. Джошуа принял все, что он выбросил", - приводит слова Фьюри The Ring.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри предложил Энтони Джошуа провести бой, поскольку Александр Усик не сможет сразиться с ним до конца 2022 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик
0 0 0

Статьи по теме

"Беспроигрышная ситуация": Фьюри объяснил, почему Джошуа стоит подраться с ним "Беспроигрышная ситуация": Фьюри объяснил, почему Джошуа стоит подраться с ним
Хирн: Бой Джошуа - Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри - Усик Хирн: Бой Джошуа - Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри - Усик
Тренер Джошуа: Я не представляю, что Усик победит Фьюри Тренер Джошуа: Я не представляю, что Усик победит Фьюри
Галатасарай арендует форварда ПСЖ Галатасарай арендует форварда ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды
В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа17:23
Галатасарай арендует форварда ПСЖ
Футбол17:20
Наставник Металлиста признан лучшим тренером тура в УПЛ
Лига Чемпионов16:59
Мбаппе побил одно достижение Месси и приблизился к другому
Сборные16:36
Брат "Бо Круза" добыл для Испании победу над Турцией и первое место группы на Евробаскете
Европа16:17
Бельгийский клуб подписал игрока Руха
Лига Европы15:59
Рома показала, чем отличается их форма от всех остальных участников Лиги Европы
Лига Чемпионов15:37
Левандовски перед стартом в Лиге чемпионов, потренировал дочек в другом виде спорта
Лига Чемпионов15:10
Модрич сыграл 100-й матч за Реал в Лиге чемпионов, вскоре он обойдет Роналду и Марсело
Бокс15:05
"Беспроигрышная ситуация": Фьюри объяснил, почему Джошуа стоит подраться с ним
Европа14:40
В Бразилии случился сумасшедший автогол - двух игроков уже уволили из команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK